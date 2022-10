Palermo: controlli allo Zen, droga abbandonata per le strade

Nel corso dei controlli sono state identificate 279 persone

PALERMO – Controlli antidroga allo Zen di Palermo. Con il cane Rex gli agenti di polizia dello Stato hanno passato al setaccio alcuni padiglioni del quartiere periferico. Sono stati trovati circa 150 grammi di hashish tra via Costante Girardengo e via Fausto Coppi. Droga, probabilmente , abbandonata dai pusher della zona non appena hanno visto i poliziotti.

Nel corso dei controlli sono state identificate 279 persone, di cui 93 con precedenti di polizia, controllate 163 vetture, elevate 30 sanzioni al codice della strada e 5 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo; 29 i controlli a soggetti sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza.