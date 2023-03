Palermo, Corini: “Contro il Modena si può chiudere un ciclo”

"Vi spiego la situazione infortunati"

PALERMO – Alla vigilia del match Palermo-Modena, gara valida per la 30ª giornata del campionato di Serie B, il tecnico dei rosanero Eugenio Corini è intervenuto nella consueta conferenza stampa. Il primo tema trattato, il più urgente, è stato quello dell’infermeria piena in casa dei siciliani: “Sicuramente c’è sempre una valutazione complessiva che si fa con una serie di situazioni che monitoriamo quotidianamente. È fisiologico secondo me in questo momento della stagione, si sommano tante cose e la nostra rosa è stata costruita nel tempo. Dal punto di vista delle strutture abbiamo qualche difficoltà, la società lo sa, e quindi per me è fisiologico avere tanti infortuni per ora. Anche il Modena ha cinque infortunati di rilievo, in questo momento della stagione è normale”.

“Brunori si è fatto male in un gesto atletico pazzesco dopo che non saltava una partita da tanto tempo. Bettella rientrava da un infortunio e negli ultimi minuti contro il Cittadella ha sentito questo fastidio – spiega Corini che si sofferma sui singoli -. Orihuela si sta adattando al nostro calcio, ma dovrebbe esserci con noi in Spagna. Marco Sala ha avuto un trauma diretto, che ha provocato un edema diffuso che interagisce con la contrazione muscolare. Marconi gestiva da tempo un problema alla caviglia e ha sovraccaricato altri muscoli. Di Mariano ha una infiammazione al ginocchio che gestisce da tempo e si è un po’ acuita dopo il Cittadella, ma confidiamo di poterlo recuperare almeno per la panchina con una prova domani mattina (venerdì 17 marzo, ndr). Broh sta meglio, oggi fa rifinitura e lo andiamo a recuperare. Non sono infortuni gravi questi e già nel ritiro di Girona confidiamo di recuperarne tanti”.

CONTRO IL MODENA

In vista della sfida contro la squadra di Tesser, Corini ha detto la sua: “Abbiamo spinto tanto e questo è il momento di andare tutti insieme. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, so che ci saranno circa 20.000 tifosi a spingerci e noi abbiamo bisogno di loro. Vincere con il Modena ci garantirebbe una buonissima classifica e potremmo approcciare alla grande le ultime otto partite. La squadra ha qualche defezione, per questo chiedo che abbiamo bisogno dei nostri tifosi, ma quelli che scenderanno in campo daranno tutto per regalare una vittoria ai nostri tifosi”.

“Domani la partita può chiudere un ciclo – prosegue l’allenatore dei rosanero -, anche come potremmo chiudere in termini di punti. Il Modena è un avversario importante e di qualità. Ha tante caratteristiche offensive con attaccanti importanti con centrocampisti che sanno giocare bene a calcio. Sia dal punto di vista mentale, sia per capire cosa vogliamo fare è importante. In queste partite per me una squadra dimostra cosa vuole fare. Domani è fondamentale per certificare il concetto che il Palermo potrà disputare la Serie B il prossimo anno e dobbiamo provare ad ambire a qualcosa di diverso. La squadra cercherà di vincere questa partita fino all’ultimo secondo, per questo ho anche chiesto supporto ai tifosi”.

Il tecnico dei rosa non sarà in panchina contro il Modena per una squalifica di due turni ricevuta dopo l’espulsione dal campo nella gara contro il Cittadella. Corini ha parlato anche di questa in conferenza stampa: “Mi sono sempre assunto le responsabilità dei miei comportamenti. Prendere due giornate di squalifica non mi trova d’accordo. In quel momento ho solo protetto un mio giocatore che stava discutendo con l’allenatore avversario. Ho detto a Gorini che non doveva preoccuparsi dei miei giocatori e la sua risposta non mi è piaciuta. Non ho detto nessuna parola né al quarto uomo, né all’arbitro. Ho sentito la società molto vicina e stiamo cercando di capire come presentare ricorso. Non meritavo l’espulsione, se Gorini è stato ammonito anche io dovevo essere ammonito. La società ha capito le mie ragioni”.