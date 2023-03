Palermo, corsa clandestina di pony: identificato il fantino VIDEO

La folle gara fra le macchine e l'incidente

PALERMO – Il video, divenuto virale (clicca qui per vedere il video della corsa clandestina), ha consentito di individuare uno dei protagonisti della corsa clandestina di pony a Ballarò. I carabinieri della Compagnia di piazza Verdi e i forestali del Centro anticrimine natura di Palermo hanno denunciato un palermitano di 28 anni.

È accusato di maltrattamenti di animali e partecipazione a competizione non autorizzata tra animali. La corsa si è svolta in via Mongitore, in mezzo alle auto. Due pony lanciati al trotto e il solito codazzo di scooter. Qualcuno ha filmato la scena e ha girato il video in chat. Si vede uno dei due calesse tamponare una macchina.

I militari hanno individuato la stalla abusiva non lontano dalle absidi della cattedrale. C’era uno dei due pony. Non è ferito ed è sprovvisto di documentazione sanitaria e microchip. L’animale è stato sequestrato. Adesso è al sicuro e curato all’Istituto zootecnico sperimentale per la Sicilia.