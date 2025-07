Le vite bruciate di Palermo: 21 anni, consuma e spaccia crack a Ballarò

Figlia di una coppia di professionisti. La droga nascosta nel rimmel

PALERMO – Quando è entrata in aula per la convalida dell’arresto faticava a reggersi in piedi. Magrissima e con lo sguardo perso nel vuoto. È la storia, l’ennesima, di una vita consumata dal crack.

I carabinieri lo scorso 25 luglio hanno arrestato una ragazza di 21 anni. L’hanno sorpresa a spacciare in via Mongitore. Nascondeva le dosi sotto l’elastico della gonna e dentro una confezione di rimmel.

Dalla speranza al crack a Ballarò

Ha detto che la droga – eroina e crack – era per uso personale. In parte non ha mentito, ma nella strada del rione Ballarò ci andava per vendere stupefacenti ad altra gente risucchiata come lei in un buco nero. Una ventina le dosi che aveva addosso.

La ragazza ha smarrito l’occasione di una vita migliore. Nata in un paese dell’Europa dell’Est è stata adottata da una coppia di professionisti. Si era lasciata alle spalle la condizione di degrado nella quale sembrava destinata a crescere. Ed invece è andata diversamente. La droga ha segnato la sua esistenza.

Zombie e pusher

Consuma e spaccia, ormai funziona così. C’è chi recluta i pusher di crack fra coloro che assumono droga. Rischiano meno guai delegando il lavoro sporco. Gli spacciatori vengono pagati in dosi. Vendono e si fanno, è la parabola della disperazione. La ventunenne non ha indicato il nome del suo fornitore.

Il giudice per le indagini preliminari Marina Minasola le ha applicato il divieto di dimora a Palermo. In attesa del processo resta a piede libero. Una libertà apparente, perché la droga è la sua prigione. È andata via di casa, niente più rapporti con i genitori adottivi. Vive per strada, in rifugi di fortuna. La ventunenne torna ad essere uno zombie che qualcuno sarà pronto a sfruttare.