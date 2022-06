Palermo, affluenza ore 19 molto bassa I DATI

Rispetto alle precedenti elezioni cresce l'astensionismo

PALERMO – È del 29,86 per cento la percentuale degli elettori che hanno partecipato alle consultazioni per l’elezione del Comune di Palermo alle ore 19.00. In particolare su 543.978 palermitani chiamati al voto sono 162.438 le persone che hanno votato.

Nelle precedenti elezioni allo stesso orario si era registrata un’adesione alle votazioni del 37,55 per cento del corpo elettorale. E così si registra un maggiore astensionismo pari al 7,69 per cento

Nella prima circoscrizione partecipazione al 23,72 per cento. Più alta, 28,81 per cento, in seconda circoscrizione così come in terza circoscrizione: 29,43 per cento. I votanti sono equivalenti al 28,52 per cento nella quarta circoscrizione, 28,69% nella quinta. Cresce il dato in sesta circoscrizione: 33,07% dei votanti e nell’ottava: 33,13%. Più bassa invece la partecipazione nella settima circoscrizione pari al 28,15%.

L’affluenza alle ore 19 per i referendum sulla giustizia sale al 14%, quando sono arrivati i dati di 7.604 su 7.903 comuni (quesito 1). Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno.

Si vota soltanto oggi fino alle 23.