Palermo, degrado e illegalità: i cittadini incontrano Lagalla

Le istanze raccolte nel corso di un'assemblea

Una delegazione del comitato spontaneo “Uniti per il Quartiere” della zona Oreto-Stazione ha consegnato l’esposto, frutto dell’assemblea cittadina del 21 dicembre scorso, al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Residenti, esercenti, la rappresentante del quartiere Vucciria, Simona Stampacchia, e Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione si sono recati a palazzo Palagonia per rassegnare al primo cittadino “tutte le preoccupazioni e i disagi provocati dalla situazione di degrado e dalla mancanza di sicurezza e legalità nel quartiere”.

Lagalla ha assicurato alla delegazione che farà di tutto per migliorare i servizi di competenza del Comune di Palermo. “Così come si è impegnato di rappresentare al Ministro dell’interno e agli organi preposti – spiega Nicolao – per il controllo del territorio, la grave situazione di insicurezza legata alla non presenza sul territorio di forze dell’ordine”.

Ieri i rappresentanti altro comitato, quello del “Cassaro Alto”, si sono recati in udienza dall’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, rassegando le stesse preoccupazioni.