Ufficiale il trasferimento a titolo definitivo

Il Palermo ha comunicato, tramite il proprio sito ufficiale, di aver ceduto a titolo definitivo Mladen Devetak al HNK Rijeka. Il terzino mancino classe 1999 ha firmato un contratto triennale con il club croato.

Devetak è arrivato al Palermo nel 2022 e nell’ultima stagione è stato in prestito all’Istria (lo scorso anno, invece, alla Viterbese in Serie C). Con i rosanero ha collezionato in totale solo sei presenze in Serie B.