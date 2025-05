Discarica perenne in via Altofonte: “Via i cassonetti e fare la differenziata”

La segnalazione del Comitato civico Pagliarelli

PALERMO – Dopo l’ennesimo sopralluogo delle quarta Commissione consiliare la situazione non cambia in via Altofonte, nel quartiere Pagliarelli. C’è una discarica perenne.

I cassonetti, che non potrebbero stare lì perché piazzati sopra un corso d’acqua e senza coperchio, sono invasi da rifiuti ingombranti, sfabbricidi e materiale di ogni genere.

“Da più di un mese è rimasto lì il materiale lasciato dall’impresa che si sta occupando dei sottoservizi – spiegano dal Comitato civico Pagliarelli -. Chiediamo che i cassonetti vengano collocati in luogo più idoneo e inizi la raccolta differenziata”.