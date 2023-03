Palermo, divieto di bere acqua Amap a Romagnolo, Amella: fare presto

L'invito della consigliera comunale

PALERMO – “Sebbene l’Amap abbia comunicato il completo rientro dei parametri di potabilità dell’acqua nella zona delle vie Amedeo d’Aosta, corso dei Mille e viale dei Picciotti, il divieto assoluto di berla permane in tutta l’area di Romagnolo, ormai da quasi 3 settimane”. a dirlo è la consigliera comunale M5s Concetta Amella.

“Pur comprendendo la delicatezza e la complessità degli interventi di riparazione effettuati – prosegue- , chiediamo un maggior tempismo all’azienda almeno sul fronte delle informazioni cui hanno diritto i cittadini della zona, tra i quali lo stato di disagio è ormai al limite. L’ultimo aggiornamento risale al primo marzo. Lungo e attorno alle vie in questione è alta la quantità di cittadini anziani. Ci sono quelli che l’acqua la acquistano abitualmente, ma cresce il numero di quanti sono stati costretti da questo stato di cose a sostenere la spesa e il peso delle buste con le bottiglie di plastica. Soprattutto, però, restano ancora tanti i cittadini, che l’acqua non potabile, che l’Amap continua a distribuire, seguitano a usarla per cucinare o lavarsi. Occorre accelerare – conclude Amella – pertanto i tempi di soluzione: si tratta di acqua che è stata contaminata presumibilmente da batteri fecali e il rischio di un’epidemia, così continuando, potrebbe essere concreto”.