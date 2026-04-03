Palermo, donna trovata morta in casa: l’autopsia non chiarisce il giallo

Attesi esami tossicologici e istologici

PALERMO – Restano ancora senza risposta le cause della morte di Gherda Caruso, la donna di 50 anni trovata senza vita il 25 marzo nella sua abitazione in via Maccionello.

L’autopsia, eseguita al Policlinico, non ha chiarito l’origine del decesso. Per avere un quadro più preciso sarà necessario attendere gli esiti degli esami tossicologici e delle analisi istologiche sui campioni prelevati.

Nel frattempo la Procura ha iscritto nel registro degli indagati il marito, Giuseppe Greco, 46 anni, con l’ipotesi di omicidio preterintenzionale. Un atto definito “dovuto”, utile a consentire alla difesa di partecipare agli accertamenti irripetibili.

A trovare il corpo sarebbe stato proprio l’uomo, autista di mezzi pesanti, che ha raccontato di aver chiamato più volte la moglie senza risposta prima di rientrare a casa e fare la scoperta. Interrogato a lungo, ha negato qualsiasi responsabilità.

I primi accertamenti non avrebbero evidenziato segni di violenza sul corpo, e gli investigatori non escludono l’ipotesi di un malore. Dubbi, però, restano tra i familiari della donna, che sospettano un coinvolgimento del marito.

Al momento non risultano denunce pregresse né segnalazioni di liti tra i coniugi. L’indagine è coordinata dalla Procura di Palermo.