Spaccio di droga al Capo, pene al ribasso e scarcerazioni in vista

Chi sono gli imputati e le condanne da rivedere

PALERMO – Le pene per gli spacciatori del capo dovranno essere riviste al ribasso. E per molti imputati si profila la scarcerazione. Un successo difensivo se si considera che in primo grado era arrivata la batosta. Già in appello l’accusa era stata ridimensionata. Ieri sera la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza e ha stabilito che una nuova Corte di appello dovrà rideterminare le pene inquadrandole fra le ipotesi di spaccio di lieve entità.

Facendo i calcoli. Per i partecipi dell’associazione le condanne previste vanno da 1 a 5 anni. Per i capi e promotori da 2 a 7. Il blitz dei carabinieri scattò nel settembre 2020. I militari piazzarono le telecamere in piazza Beati Paoli. Un fiume di clienti sapeva che dalle prime ore del mattino fino a mezzanotte si potevano reperire con facilità stecchette di hashish e marijuana e dosi cocaina. I carabinieri di una pattuglia videro un giovane fermarsi stranamente accanto a un cassonetto della spazzatura. Aspettava l’arrivo del pusher che gli consegnò una busta. C’era marijuana. Qualche giorno dopo la piazza era piena di telecamere.

Queste le condanne inflitte in appello (tra parentesi quelle di primo grado): Benito Micciché 14 anni (20 anni in primo grado, difeso dall’avvocato Rosanna Vella, è considerato il capo), Vincenzo Micciché 7 anni (8 anni un mese e 20 giorni), Emanuele Micciché 7 anni, 2 mesi e 20 giorni (8 anni e 6 mesi), Daniele Garofalo 8 anni, due mesi e 20 giorni (17 anni e 5 mesi, avvocato Salvatore Ferrante), Francesco Paolo Cusimano 9 anni (20 anni, era difeso dall’avvocato Alessandro Musso), Davide Mirabile 8 anni e due mesi (17 anni, due mesi e 6 giorni), Mario Presti 12 anni (14 anni e 8 mesi), Paolo Cristian Silvestri 9 anni, 9 mesi, e 3 giorni (12 anni, tre mesi e dieci giorni), Alessio Spina 8 anni e 5 mesi (10 anni, due mesi e 20 giorni).

Nei prossimi mesi ci sarà una ulteriore riduzione alla luce del perimetro indicato dai supremi giudici che hanno accolto il ricorso, tra gli altri, degli avvocati Antonio Turrisi, Alessandro Musso, Rosanna Vella, Giuseppe Gambino, Salvatore Ferrante e Gaetano Turrisi.