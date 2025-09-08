Palermo, due uomini armati arrestati nel giorno della sparatoria a Ballarò

L'operazione della squadra mobile in piazza Sant'Erasmo

PALERMO – Agenti della squadra mobile di Palermo hanno arrestato un 38enne e un 35enne sorpresi nella zona di piazza Sant’Erasmo in possesso di due pistole. L’arresto è stato eseguito giovedì scorso due ore dopo il ferimento di Antonino Madonia, 49 anni, avvenuto Ballarò.

Sono in corso indagini per stabilire se le armi siano state utilizziate in quella sparatoria. Sul caso indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per i due indagati i domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico.