Palermo, ecco Valerio Verre: l’arrivo del giocatore in aeroporto – VIDEO

“Non vedo l’ora di tornare al Barbera”

1' DI LETTURA

PALERMO – La telenovela tra il Palermo e Valerio Verre si appresta a giungere al suo lieto fine. Il giocatore, dato da tempo come nuovo innesto del centrocampo rosanero, è arrivato in serata all’aeroporto “Falcone-Borsellino” per apporre la firma che lo legherà al club rosanero. Si tratta di un ritorno per il centrocampista di proprietà della Sampdoria, dal momento che ha vestito la maglia rosa in Serie B nella stagione 2013/2014.



Queste le prime dichiarazioni rilasciate dal centrocampista ormai ex Sampdoria: “Sono felicissimo di essere qui, non vedo l’ora di tornare al Barbera. Ho bellissimi ricordi a Palermo, sono contentissimo. La Serie A è possibile ma ci dobbiamo lavorare”. In alto, la clip del suo arrivo in città.