Palermo, ecco Vido: “Non vedo l’ora di giocare al Barbera”

L'attaccante sarà il vice Brunori

PALERMO – Quando mancano poco meno di 24 ore alla chiusura del calciomercato estivo il Palermo mette a segno un altro colpo in entrata. Si tratta dell’attaccante classe’97 Luca Vido arrivato in prestito dall’Atalanta.

“Sono felicissimo. Venire a Palermo è per me una grande opportunità, non vedo l’ora di iniziare e giocare in questo magnifico stadio dove ho solo giocato da avversario. Non vedo l’ora di iniziare a giocare al Barbera. Faccio un grande saluto ai tifosi e sempre forza Palermo“. Sono queste le prime dichiarazioni dell’attaccante scuola Milan.

Il classe’97, che nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Cremonese e della Spal mettendo a segno in totale 6 reti, tre con ogni squadra, andrà a completare il reparto offensivo del club di viale del Fante e si giocherà il posto da attaccante con Matteo Brunori.

I nomi sondati dalla dirigenza rosanero per questo ruolo sono stati diversi. Alla fine la scelta è ricaduta su Vido che, nonostante l’età, ha già collezionato 149 partite con 29 gol e 7 assist nel campionato di Serie B.

L’arrivo dell’attaccante è la terza operazione di mercato di giornata del club di viale del Fante che oggi ha ceduto Fella in prestito al Monopoli e Somma al Catania.

Nelle prossime ore il ds Leandro Rinaudo potrebbe mettere a segno le due cessioni di Peretti e Doda alla Gelbison, club che sarà impegnato nel prossimo campionato di Serie C.