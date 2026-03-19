 Palermo, prelievo multiorgano al Trauma Center di Villa Sofia
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Palermo, effettuato un intervento di prelievo multiorgano a Villa Sofia

La delicata operazione al Trauma Center
SANITA'
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PALERMO – Un delicato intervento di prelievo multiorgano, cuore, fegato, cornee, è stato effettuato al Trauma center dell’ospedale Villa Sofia su un paziente di 44 anni con anche il coinvolgimento di équipe chirurgiche dell’Ismett e dell’ospedale San Camillo Forlanini di Roma.

L’intervento è stato coordinato da Loredana Chiarenza, responsabile facente funzione del Trauma center, in stretta collaborazione con il coordinatore aziendale per i trapianti, Fabio Cuccia. Fondamentale è stato il contributo dell’équipe medica e infermieristica dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Le operazioni, informa l’azienda l’ospedaliera in una nota, si sono svolte secondo i protocolli stabiliti dalla rete trapiantologica nazionale, garantendo sicurezza, tempestività e tracciabilità in tutte le fasi del processo, dal consenso alla donazione fino al trasferimento degli organi ai centri trapianto.

La direzione strategica del Villa Sofia Cervello di Palermo esprime, nella nota, “profonda gratitudine alla famiglia del donatore per la sensibilità dimostrata in un momento di grande dolore, nonché a tutto il personale sanitario coinvolto per la professionalità e la dedizione, e sottolinea che l’operazione rappresenta un importante gesto di solidarietà e un fondamentale contributo alla rete dei trapianti, offrendo nuove possibilità di vita ai pazienti in attesa”.

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