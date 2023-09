Palermo-Feralpisalò, Stulac: “Fare gol in casa emozione indescrivibile”

"L'anno scorso è stato duro per me"

1' DI LETTURA

Leo Stulac, centrocampista del Palermo, parla così in conferenza stampa al triplice fischio della gara vinta contro la Feralpisalò: “Sono felice perché l’anno scorso è stato molto duro per me. Sono contento di aver fatto gol e di averlo fatto in caso. Stiamo bene e abbiamo anche vinto davanti i nostri tifosi. Penso di stare bene, mi alleno duramente. Mi manca quella aggressività e quella corsa, ma lavoro tanto su questo. Fare gol in casa è una emozione indescrivibile, anche di più quando ho visto i miei compagni essere contenti per me. Sono molto felice di far parte di questo gruppo”.