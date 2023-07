Palermo, ferisce la moglie con colpi di pistola: arrestato

L'uomo è stato interrogato tutta la notte. Ritrovata l'arma che ha utilizzato

PALERMO – È stato interrogato tutta la notte l‘uomo di 36 anni che ieri sera durante una lite ha sparato alla moglie di 34 anni in via Giovanni Bruno, a Palermo.

La donna è stata operata al Policlinico ed è fuori pericolo.

Secondo le prime indagini l’uomo avrebbe esploso due colpi contro la donna ferendola a una gamba.

Il 34enne dopo avere sparato è scappato, ma poi si è consegnato. La pistola è stata ritrovata.

I colpi di pistola sono stati esplosi dopo l’ennesima lite in famiglia, quando la donna l’avrebbe messo alla porta. L’uomo ha cercato di entrare in tutti i modi in casa. La moglie non ha aperto e lui ha iniziato a sparare dal pianerottolo ferendola. L’aggressore a quel punto è andato via e poi ha chiamato il 112 dicendo che la vittima accidentalmente si sarebbe ferita con un coltello. Una volta arrivati i sanitari del 118 hanno costatato che la ferita era d’arma da fuoco e hanno chiamato la polizia.

Le indagini sono condotte dalla sezione volanti della questura di Palermo.