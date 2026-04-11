Palermo, ferisce un uomo durante una rapina: arrestato

Inizialmente aveva chiesto una sigaretta, poi la violenza

PALERMO – Paura per un uomo di 40 anni in via dei Cassari a Palermo. Nella serata di ieri, venerdì 10 aprile, è stato avvicinato da uno sconosciuto di 21 anni che ha tentato a rapinarlo e poi ferito con un coltello al collo.

A chiamare la polizia è stata la stessa vittima che sanguinante ha chiesto aiuto dopo una colluttazione con l’aggressore.

Il racconto dei testimoni

Gli agenti delle volanti hanno trovato sia il ferito che l’aggressore, entrambi originari del Marocco. Il quarantenne e alcuni testimoni hanno raccontato che il rapinatore gli avrebbe chiesto con insistenza una sigaretta, ma al suo rifiuto avrebbe tirato fuori un coltello intimandogli di consegnare il portafogli e tutto ciò che aveva in tasca. La vittima si sarebbe opposta e avrebbe reagito. L’aggressore è stato bloccato e arrestato. Addosso aveva un coltellino che è stato sequestrato.

La vittima, portata al l’ospedale Buccheri La Ferla, è stata medicata dai sanitari e dimessa in nottata.