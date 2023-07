Il Festino e la Santuzza, i testimoni dell’impegno

L'edizione numero 399 vivrà dei momenti per ricordare padre Puglisi e Biagio Conte

PALERMO – Il Festino numero 399, in questo luglio 2023, sarà una celebrazione nel nome dei palermitani che hanno amato Palermo e non ci sono più, come Biagio Conte e il beato Pino Puglisi. E aprirà la strada che ci condurrà alla quattrocentesima edizione che sarà il culmine. L’arcivescovo Corrado Lorefice, durante la conferenza stampa di presentazione, ha ricordato Fratel Biagio e don Pino. “Sapete – ha detto l’arcivescovo – Biagio non capiva come si potesse vivere in una città senza Dio. Pino Puglisi e Biagio Conte, come Rosalia, sono scesi in campo, testimoni di un Dio che scende in campo perché amico degli uomini e delle donne”. Anche il sindaco Roberto Lagalla ha ricordato Biagio: “Che è morto raccomandando i poveri. Dobbiamo credere nell’impegno corale. Abbiamo sperimentato una piena collaborazione istituzionale”. Segue servizio completo