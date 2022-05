Palermo, Figuccia (Lega): faremo le barricate contro l’aumento della Tari

La consigliera comunale del Carroccio: se il Comune è in dissesto la colpa è del sindaco Orlando

PALERMO – “Errare è umano (e quanti ne hanno fatto Orlando e c.), ma perseverare è diabolico: il sindaco continua a chiedere l’aumento della tassa sui rifiuti, una decisione scellerata che colpisce sempre i soliti noti, i cittadini palermitani. Ma, pur di impedirlo, faremo le barricate in Consiglio”. Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo di Prima L’Italia.

“Se il Comune di Palermo è ormai al dissesto finanziario – aggiunge – l’unico e solo colpevole è Leoluca Orlando, insieme, naturalmente, con i suoi compagni di sventura. Adesso, a meno di un mese dalle elezioni, la Giunta reitera la delibera per cercare disperatamente soldi provocando l’ennesimo salasso a una città in ginocchio sia per la pandemia che per la mala gestione di questi ultimi 10 anni. Faremo di tutto – chiosa Figuccia – affinché i palermitani non subiscano ancora una volta le malefatte di Orlando e compagni”.