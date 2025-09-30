“Dimmi quando tu verrai…”, la tangente all’Asp minuto per minuto

Il racconto del blitz dopo la consegna della "bomboniera"

PALERMO – “Ci vediamo alle due e un quarto al bar, va bene?”, chiede Mario Lupo lo scorso 25 settembre. Pochi minuti dopo sarà arrestato in flagranza di reato mentre consegna duemila euro in contanti al dirigente dell’Asp Francesco Cerrito. Entrambi sono ai domiciliari per corruzione.

Nel frattempo i poliziotti della squadra mobile ascoltano la conversazione in diretta. “Ho persone in ufficio, puoi venire direttamente in ufficio?”, risponde Cerrito.

L’ufficio è nei locali dell’Asp in via Gaetano La Loggia. “Io sono entrato ora alla sbarra di sopra… fatti trovare fuori sto arrivando”, prosegue l’ormai ex presidente della Samot e della Adi24 scarl, onlus che garantiscono assistenza ai malati oncologici terminali.

Alle 14:21 Lupo arriva al volante della Mercedes davanti al Dipartimento integrazione socio-sanitaria. Ferma la corsa della macchina e fa salire Cerrito. “Ho portato un pensierino, una bomboniera invece dei medicinali cambio – dice Lupo ridendo – tu puoi pensare che ti voglio male, la bomboniera è cosa allegra”.

Cerrito abbassa il tono della vice: “Comunque io ho firmato per te pure”. Lupo ringrazia: “Sei sempre un signore, che erano i saldi di aprile, maggio e giugno dell’Adi”. Il riferimento sarebbe ad una pratica di rimborso.

In macchina è stata piazzata una telecamera che registra il momento in cui Lupo prende dal portaoggetti una piccola scatola bianca: “Questo è un pensierino da parte di un mio nipotino che si è sposato, hai visto che bello… ciao Francuccio i confetti ci vogliono dai, ogni volta medicinali”. Ridono, Cerrito scende dalla macchina e si avvia verso l’ufficio. Viene bloccato dai poliziotti mentre cammina. Qualche centinaio di metri più avanti gli agenti intimano l’alt a Lupo.

Non era la prima volta che sui incontravano per la consegna del denaro. “… dimmi quando tu verrai” canticchiava Lupo a maggio scorso prima di fissare un appuntamento. Una nuova consegna di soldi.