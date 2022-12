Palermo, firme false: prescrizione cancella condanne ex grillini

I fatti sono del 2012. In primo grado erano stati quasi tutti condannati

PALERMO – Era già tutto prescritto un mese dopo la sentenza di condanna di primo grado emessa nel 2020. La Corte di Appello, presieduta da Adriana Piras, ne ha preso atto: non luogo a procedere per i grillini coinvolti nel processo sulle “firme false”.

Azzerate le condanne decise in Tribunale. Un anno e dieci mesi ciascuno erano stati inflitti agli ex deputati nazionali Riccardo Nuti, Claudia Mannino e Giulia Di Vita costretti, dopo la sospensione dei probiviri, a lasciare il Movimento 5 Stelle.

La notte del 3 aprile 2012

Nuti, ex capogruppo alla Camera, nel 2012 era candidato a sindaco di Palermo. La notte del 3 aprile del 2012 si accorsero di un vizio formale nelle generalità di un firmatario. Allora decisero di correggere l’errore e ricopiare dalle originali tutte le firme. Si temeva di non fare in tempo a raccogliere le sottoscrizioni necessarie, per legge, per presentare la lista.

Condanne azzerate

Azzerate pure le condanne ad un anno ciascuno inflitte agli ex parlamentari regionali Claudia La Rocca e Giorgio Ciaccio, autosospesi dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia dalla Procura. Entrambi ammisero la falsificazione delle firme per la presentazione delle candidature.

Ed ancora la prescrizione spazza via la condanna ad un anno e dieci mesi per Samanta Busalacchi, un anno per Giuseppe Ippolito, Stefano Paradiso ed Alice Pantaleone. Un anno e dieci mesi per Toni Ferrara. Un anno e mezzo per l’ex esponente del movimento, l’avvocato Francesco Menallo, e per il cancelliere del tribunale di Palermo Giovanni Scarpello che autenticò le firme. Per tutti la pena era stata sospesa.

Le accuse erano falso e violazione della legge regionale che ha recepito il Testo Unico in materia di elezioni negli enti locali. C’erano stati due assolti in primo grado: Pietro Salvino e Riccardo Ricciardi.

Gli imputati erano difesi dagli avvocati Mauro Torti, Corrado Nicolaci, Valentina Castellucci, Domenico Monteleone, Gianfranco Viola, Valerio D’Antoni, Alfonso Sorge, Gianluca Calafiore, Antonella Giangrasso, Antonia Preti, Paolo Grillo, Marcello Carmina.