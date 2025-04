Palermo, frode ai consumatori: sequestrati milioni di bicchieri

Sulle confezioni vi erano indicazioni diverse rispetto al numero di pezzi presenti

PALERMO – I finanzieri del comando provinciale di Palermo, con i funzionari dell’ufficio delle dogane di Palermo, hanno sequestrato 2 milioni e 500 mila bicchieri e piatti in plastica, in quanto sulle confezioni vi erano indicazioni tali da indurre il consumatore in inganno circa l’effettivo numero di pezzi presenti nelle singole confezioni.

Nei pacchi sono state trovate etichette che indicavano una quantità di pezzi non corrispondente a quella effettivamente contenuta. È stato ravvisato il tentativo di frode in commercio in danno dell’ignaro consumatore. Oltre al sequestro che è stato convalidato l’importatore è stato denunciato.