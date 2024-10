Palermo, fuga di gas durante il festino allo Sperone: interviene Amg Gas

L'area è stata messa in sicurezza (foto di repertorio)

PALERMO – Fuga di gas da un tombino in via Sacco e Vanzetti a Palermo. A lanciare l’allarme è stato un poliziotto in servizio d’ordine al festino dello Sperone che si sta tenendo da questo pomeriggio.

Palermo, fuga di gas allo Sperone

I controlli dei vigili del fuoco hanno accertato la presenza di una perdita. Stanno intervenendo anche i tecnici dell’Amg Gas per riparare la conduttura. La zona attorno alla perdita è stata messa in sicurezza. Anche il sindaco Roberto Lagalla era presente alla manifestazione.