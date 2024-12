Palermo, furto al negozio Deichmann aperto da pochi giorni

Portati via diversi modelli di calzature

PALERMO – Ha aperto da qualche settimana e lo store Deichmann calzature, in via Roma, a Palermo, nello storico palazzo Monteleone, è stato oggetto di un furto.

I ladri, che hanno portato via scarpe, sono entrati frantumando la vetrina, stessa tecnica utilizzata in altri esercizi commerciali della zona, come nel vicino negozio Rinascente. Sono in corso le indagini.

Altri due furti sono stati messi a segno nella notte. Uno ai danni di un tabacchi in provincia di Palermo, con il titolare che è riuscito a mettere in fuga i malviventi. L’altro colpo è stato messo ai danni di una lavanderia a gettoni.