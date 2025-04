Rubata l’auto alla moglie del boss di Porta Nuova, la reazione di “Buddha”

I genitori del ladro chiesero aiuto ai mafiosi della Noce

PALERMO – Il ragazzo rischiò grosso. Lo accusavano di avere partecipato al furto di una macchina. Non un’auto qualsiasi, ma della moglie del boss di Porta Nuova, Tommaso Lo Presti. E non in un giorno qualunque, ma alla vigilia dell’incontro con il detenuto. Nel portabagagli c’era “la roba per il colloquio”.

L’episodio risale al 26 marzo 2022. I genitori dell’autore del furto, o presunto tale, chiesero aiuto a Fabio Billeci, tra i 12 arrestati per mafia alla Noce e considerato uomo d’onore della famiglia di Altarello di Baida.

Per recuperare sarebbe intervenuto il “Buddha” del Cep, Salvatore Paolo Cintura. “Lo volevano ammazzare a bastonate. Erano venti picciutteddi”, raccontava il padre dell’accusato. La macchina era di “uno al quarantuno bis”. “Io non l’ho capito. Si sono fottuti la macchina della moglie di Lo Presti?”, chiedeva sorpreso Billeci.

“Hanno coinvolto tutti i picciutteddi. Ma che c’entra? Senza sapere niente… hanno fatto pure il suo nome… e questi volevano pagato la macchina“, aggiungeva la moglie. Il figlio era stato chiuso in un magazzino. “Picciotti quando si tratta di ste cose parlate, perché non mi hai chiamato?”, la rimproverava Billeci.

Rischiarono grosso. I presunti colpevoli furono “chiusi” da “Buddha in una saracinesca” (Cintura lo scorso febbraio è stato condannato a più di 19 anni di carcere) . Poi “arrivò il padre di un picciutteddu che doveva abbuscare non lo so come fu e li ha fatti uscire”.

Antonio Di Martino, altro arrestato, interrogò il ragazzo che giurò sulla sua innocenza. “Io to sto credendo, ma se tu mi prendi per fesso ti sconzo”, fu la risposta di Di Martino che mise a posto le cose. Punizione evitata.