 Palermo, furto con spaccata in una barberia di Sferracavallo
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Palermo, furto con spaccata a Sferracavallo: raid in una barberia

Sferracavallo
Indagano i carabinieri
VIA TORRETTA
di
1 min di lettura

PALERMO – Furto con spaccata nel quartiere Sferracavallo. Nel mirino dei ladri una barberia in via Torretta, a poca distanza dal ristorante “Il Brigantino”, contro il quale, nella notte tra venerdì e sabato, sono stati esplosi circa trenta colpi di arma da fuoco.

I malviventi hanno infranto la vetrata d’ingresso utilizzando alcuni massi. Una volta all’interno, hanno portato via attrezzature da lavoro e il denaro contante custodito nel registratore di cassa, per poi darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e non escludono possibili collegamenti con altri episodi avvenuti nelle ultime settimane nel quartiere.

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