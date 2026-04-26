Indagano i carabinieri

PALERMO – Furto con spaccata nel quartiere Sferracavallo. Nel mirino dei ladri una barberia in via Torretta, a poca distanza dal ristorante “Il Brigantino”, contro il quale, nella notte tra venerdì e sabato, sono stati esplosi circa trenta colpi di arma da fuoco.

I malviventi hanno infranto la vetrata d’ingresso utilizzando alcuni massi. Una volta all’interno, hanno portato via attrezzature da lavoro e il denaro contante custodito nel registratore di cassa, per poi darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e non escludono possibili collegamenti con altri episodi avvenuti nelle ultime settimane nel quartiere.