Palermo, furto di attrezzi da lavoro: arrestato un uomo a Brancaccio

L'operazione della polizia

PALERMO – Furto di attrezzi da lavoro e di energia elettrica, arrestato a Brancaccio dalla polizia. L’uomo è stato anche denunciato per ricettazione e furto di energia elettrica. Nello specifico, gli agenti del commissariato Brancaccio hanno intercettato in corso Vittorio Emanuele, a Villabate, un furgone, già ricercato nei giorni precedenti in relazione a diversi episodi di furti.

Il furgone, condotto da un soggetto sospetto, è stato seguito dai poliziotti fino a quando l’uomo si è fermato e, dopo essere sceso dal mezzo, si è diretto verso un altro furgone parcheggiato da cui ha portato via una scatola portata sul suo mezzo prima di darsi alla fuga. Accertato il furto, gli agenti lo hanno fermato e identificato poco dopo. Dopo una perquisizione i poliziotti hanno trovato il pacco appena sottratto dal furgone, diversi attrezzi da lavoro di sospetta provenienza illecita. Nel veicolo c’era anche un elenco di attrezzi con i relativi valori economici e diverse chiavi. La perquisizione si è quindi estesa nell’abitazione dell’uomo, in due magazzini dello stesso stabile e un casotto in lamiera abusivo nel giardino condominiale a cui si accedeva con le chiavi trovate nel furgone.

Trovati numerosi attrezzi da lavoro per un valore commerciale complessivo superiore a 50mila euro. Contestualmente, ulteriori accertamenti, eseguiti anche con l’ausilio di personale Enel, hanno permesso di riscontrare la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica.