Palermo, furto e atti vandalici all’ufficio scolastico regionale

Presentata una denuncia contro ignoti, indaga la polizia

1' DI LETTURA

PALERMO – Un altro furto è stato messo a segno all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia in via Fattori, a Palermo, dove i ladri sono entrati rompendo alcuni vetri. Scassinate le macchinette che erogano bibite e caffè e rovistati i cassetti di alcuni uffici. Non si sa ancora se sono stati portati via oggetti.

“Non è la prima volta che succede – dicono dall’Ufficio regionale -. Già abbiamo registrato diversi colpi come questo, con furti anche di apparecchiature”. Sull’episodio indaga la polizia che ha raccolto la denuncia dei vertici dell’ufficio.