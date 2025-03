Scia di spaccate a Palermo: colpo in un minimarket di via Roma

Ennesimo caso nel centro storico

PALERMO – Non solo in via Ausonia: oltre al centro Wind che si trova nella zona residenziale della città, la banda della spaccata ha colpito stanotte anche nel centro storico. Nel mirino è finito il mini market di un commerciante bengalese, in via Roma.

La vetrina e la porta d’ingresso sono stati ridotti in frantumi, probabilmente con una mazza. Si tratta dell’ennesimo episodio in città, dove una raffica di colpi preoccupa sempre di più i commercianti e i residenti. Sul caso in via Roma interviene il vicepresidente della prima circoscrizione, Antonio Nicolao.

Nicolao: “Siamo increduli”

“Pur apprezzando gli sforzi delle forze dell’ordine, purtroppo le spaccate in centro storico, e non solo, non diminuiscono. Constatiamo con incredulità le numerose spaccate fatte nelle vie più centrali come via Roma, via Maqueda e corso Vittorio Emanuele. Abbiamo chiesto maggiore presenza delle forze dell’ordine soprattutto di notte, ma evidentemente questo governo non riesce a soddisfare le esigenze dei cittadini palermitani”.

Il colpo in via Roma

Le indagini per risalire ai responsabili sono in corso, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciare chi è entrato in azione. Il colpo è avvenuto a distanza di poco tempo da quello messo a segno in via Ausonia.

In questo caso i ladri hanno utilizzato un’auto rubata come ariete, lanciandola in velocità sulla vetrata, completamente sfondata. Poi i malviventi hanno fatto irruzione nel negozio e hanno portato via smartphone e accessori per un valore ancora da quantificare.