Palermo, Gelarda (Lega): ai Rotoli 40 cipressi pericolosi e da abbattere

Il capogruppo del Carroccio a Sala delle Lapidi: i primi interventi già nei prossimi giorni

PALERMO – “Questa mattina il cimitero dei Rotoli era di nuovo chiuso al pubblico, Perché si aspettava il responso dei tecnici di ville sulla stabilità degli alberi. Ho partecipato insieme ai tecnici al sopralluogo e la situazione è abbastanza tragica. Ci sono una quarantina di cipressi da abbattere, perché a rischio schianto. Alcuni sul viale principale, particolarmente pericolosi per il gran numero di utenti che transitano su questa strada. Ho chiesto che non si chiuda il cimitero ma si intervenga immediatamente, transennando man mano le parti Dove lavorare, e che si Interdica l’accesso alle autovetture. È terribile abbattere questi alberi secolari, ma non ci sono altre soluzioni secondo i tecnici”.

Lo dice il capogruppo della Lega – Prima l’Italia Igor Gelarda al consiglio comunale di Palermo. “Già da domani, grazie all’intervento dei potatori alcuni alberi cominceranno a essere abbattuti visto che c’è stato già un primo ok della Soprintendenza. Per altri alberi da abbattere, la situazione è più complessa. Perché si tratta di mettere i mezzi in luoghi su superfici dove sotto ci sono gli ossari quindi sotto è vuoto, e ci potrebbero essere problemi di staticità per i mezzi impiegati. Il problema nasce tutto dal taglio selvaggio delle radici che è stato fatto quando hanno posizionato tra il 2019/2020 alcune tombe di cemento, i cosiddetti loculi ipogei. In questo momento la priorità è mettere in sicurezza il cimitero, dove oltre mille bare continuano ad essere vergognosamente a deposito” conclude Gelarda.