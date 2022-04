Palermo, Gelarda (Lega): fornire il taser anche ai vigili urbani

La proposta del capogruppo del Carroccio in consiglio comunale

PALERMO – “In questi primi giorni di sperimentazione più massiccia il taser ha dimostrato, semmai ve ne fossero stati dubbi, di essere uno strumento validissimo per mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica”. Lo afferma Igor Gelarda, capogruppo della Lega – prima l’Italia al consiglio comunale a Palermo.

“Con un Ordine del giorno scriteriato, votato nel dicembre del 2018 con primi firmatari Fabrizio Ferrandelli e Giusto Catania, il comune di Palermo ha detto no alla dotazione alla polizia municipale di Palermo dei taser. I tempi adesso sono cambiati – prosegue Gelarda -, l’ipocrisia di certa sinistra pronta a giocare con la vita degli uomini e delle donne in divisa non è più tollerabile. La polizia municipale di Palermo è una preziosa risorsa per la città”.

“Non può e non deve essere utilizzata solo per fare sanzioni al codice della strada. Va valorizzata, va tutelata, cosa che fino ad oggi questa amministrazione non ha mai fatto, e vanno fatti i concorsi per ridare ossigeno a questo Corpo con una età media troppo alta.Oggi è giusto che i settori operativi siano dotati di taser”, osserva.