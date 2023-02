Palermo, giovane arrestato dopo aver tentato una rapina

In tasca al rapinatore sono state trovate 12 dosi di hashish

PALERMO – La polizia di Stato ha arrestato e rinchiuso in carcere – in attesa dell’udienza di convalida – un giovane che poco prima aveva tentato di rapinare un negozio del centro, a Palermo, minacciando con un coltello un dipendente che è riuscito a bloccarlo e metterlo in fuga. Gli agenti hanno trovato nella tasca del giovane 12 dosi di hashish.