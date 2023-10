Palermo, studenti dell’istituto Ferrara protagonisti di una raccolta rifiuti

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con la vice presidenza della I^Circoscrizione cittadina

PALERMO – Una rappresentanza di studenti dell’Istituto Superiore “Francesco Ferrara” di Palermo nella giornata di domani, martedì 10 ottobre, sarà protagonista di una raccolta di rifiuti nel centro storico cittadino, a pochi passi dal Teatro Biondo, in Piazza Vittorio Bottego, dove nel 2018 era stata inaugurata un’area verde fruibile dai cittadini.

L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione e al lavoro di rete con i rappresentanti istituzionali del territorio, in questo caso con la vice presidenza della I^Circoscrizione cittadina.

Alle ore 11:30, insieme ad Antonio Nicolao, Vice Presidente della Circoscrizione, ad Ilaria Virciglio, Dirigente Scolastica del Ferrara e ai docenti accompagnatori, venti studentesse e studenti muniti dell’occorrente, si occuperanno di ripulire le aiuole delle piazza, ormai con erba completamente secca.

“Questa iniziativa – sostiene la Dirigente Scolastica Virciglio, già volontaria di Retake Palermo – ribadisce l’impegno del Ferrara per la cittadinanza attiva e il rispetto dell’ambiente; in particolare oggi i nostri alunni e le nostre alunne ci ricordano come comportamenti e piccoli gesti siano fondamentali per essere cittadini responsabili nei confronti di sé stessi, degli altri, dell’ambiente e del bene comune. Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto”.

“Ritengo fondamentale – dichiara il Vice Presidente Nicolao – la discesa in campo degli alunni del Ferrara, l’iniziativa voluta fortemente può diventare un appuntamento fisso, dove gli studenti escono dalle aule per occuparsi anche simbolicamente degli spazi comuni, trasmettendo la cultura del bello e del pulito”.