Palermo, gli svincoli di Brancaccio pronti nel 2024: il Comune accelera

Appaltati i lavori finanziati in parte col Pnrr

PALERMO – Aggiudicati gli appalti, adesso c’è anche il via libera degli uffici tecnici del Comune e, a questo punto, gli svincoli autostradali di Brancaccio, alle porte di Palermo, non sono più un miraggio ma potrebbero vedere la luce già il prossimo anno. Buone notizie per la circolazione della quinta città d’Italia che vede a un passo la realizzazione di una delle sue incompiute: basti pensare che il primo progetto risale al 1989 ma fra Tangentopoli, fallimenti e contenziosi si è trascinato per oltre tre decenni.

Meno traffico con gli svincoli

Stiamo parlando di un’opera strategica per la circolazione: chi viene da Catania o da Messina, o più semplicemente dalla provincia, potrà infatti andare a Brancaccio e raggiungere facilmente la stazione ferroviaria Roccella, l’annesso parcheggio e perfino le linee del tram che costeggiano il centro commerciale Forum. Un modo per lasciare l’automobile in periferia e muoversi con i mezzi pubblici. “Si tratta di opere incompiute da anni sulle quali abbiamo puntato molto e che cambieranno il volto e la viabilità della città – dice l’assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando -. Un grande sforzo che si unisce a quelli per la messa in sicurezza del ponte Oreto, già appaltata, e per il reperimento dei fondi per il raddoppio del ponte Corleone sulla circonvallazione”.

I finanziamenti del Pnrr

Gli svincoli sono due: quello nord, che arriva fino al centro commerciale Forum, e quello sud che è stato costruito solo parzialmente. Il primo, in fase di aggiudicazione, verrà realizzato dalla Multi Veste Italy 4 grazie alla seconda convenzione con il Comune approvata nel 2022 per un importo di 3,2 milioni di euro, mentre quello sud (per il quale gli uffici tecnici hanno da poco validato il progetto definitivo che porterà alla consegna dei lavori) è finanziato dal Pnrr per 4,9 milioni e la ditta è stata individuata da Invitalia. I lavori si dovrebbero concludere entro il prossimo anno.