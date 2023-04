Palermo, le facce di Hitler e Putin sulla droga: arrestata una donna

Fermata in sella ad uno scooter. La scoperta in un magazzino

1' DI LETTURA

PALERMO – Nei panetti di hashish c’è stampata l’immagine di Hitler e Putin.

La scoperta è dei carabinieri del Comando provinciale di Palermo che hanno arrestato una donna di 28 anni nel rione Borgo Vecchio.

La traiettoria che seguiva in sella allo scooter ha insospettito i militari della stazione di Palermo-Centro. L’hanno fermata e controllata.

Aveva le chiavi di un magazzino non lontano da via Rutelli. La perquisizione ha permesso di scoprire una serra indoor attrezzata con lampada riscaldante ed aspiratore d’aria.

All’interno di una cassetta in legno per vini c’erano 115 grammi di marijuana, in parte già confezionata, e 12 panetti di hashish (circa 1,2 chili), contrassegnati con le effigi del sanguinario dittatore responsabile dello sterminio degli ebrei e del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin.

Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto della donna, applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari. Denunciato un giovane che l’avrebbe aiutata.