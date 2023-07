Palermo, i consiglieri del M5s: no al cimitero a Borgo Nuovo

L'intervento dei consiglieri Antonino Randazzo, Concetta Amella, Giuseppe Miceli e la consigliera della V Circoscrizione, Simona Di Gesù

PALERMO – “Dopo i rifiuti con la discarica di Bellolampo, l’amministrazione Lagalla prevede anche le tombe sopra le teste dei cittadini di Borgo Nuovo ipotizzando di utilizzare la Cava Bordonaro per la realizzazione di un nuovo cimitero. Non occorre prevedere un nuovo cimitero, ma fare funzionare i campi di inumazione ai Rotoli (come ha ben fatto l’assessore Orlando) ampliare Santa Maria di Gesù e dotare la città di forni crematori incentivando tale pratica. Ci sono tanti esempi virtuosi sul territorio nazionale di recupero delle cave dismesse per la rigenerazione e riqualificazione urbana come ad esempio il “Parco delle Cave” a Milano, la cava di tufo di Matera riqualificata come parco pubblico; la cava di calcare di Collepardo nel Lazio riconvertita in riserva naturalistica ed ancora la cava di gesso di Ostra trasformata in un parco avventura. L’amministrazione comunale punti a valorizzare la cava di Borgo Nuovo attraverso il ripristino delle condizioni naturali o la realizzazione di parchi o attività ricreative”. Lo dicono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle a Palermo Antonino Randazzo, Concetta Amella e Giuseppe Miceli e la consigliera M5S della V Circoscrizione, Simona Di Gesù.