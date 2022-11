Palermo, i convocati di Corini per il Venezia

I giocatori a disposizione del tecnico rosanero per la sfida di domani contro gli uomini di Vanoli

1' DI LETTURA

PALERMO – Il Palermo ha reso nota la lista dei convocati del tecnico Eugenio Corini per la sfida di domani 27 novembre, calcio d’inizio alle ore 18:00, allo stadio “Renzo Barbera” contro il Venezia. Assenti, per il match contro i lagunari, Marconi per squalifica nonché Buttaro, Saric e Doda per infortunio.

Questi i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di domani contro il Venezia.

1 Grotta

2 Pierozzi

3 Sala

4 Accardi

5 Gomes

6 Crivello

7 Floriano

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

12 Massolo

14 Broh

16 Stulac

18 Nedelcearu

19 Vido

21 Damiani

22 Pigliacelli

27 Soleri

30 Valente

34 Devetak

37 Mateju

48 Bettella

54 Peretti

79 Lancini