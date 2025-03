Palermo, il Comune vuole spostare i mercatini: i privati si facciano avanti

Pubblicato un bando

Pubblicato sul sito del Comune di Palermo l’avviso per la manifestazione di interesse finalizzata alla ricognizione di aree private disponibili per la delocalizzazione delle attività economiche attualmente svolte nei mercatini rionali già autorizzati.

“Si tratta di un passo importante per delocalizzare e rendere più funzionali, decorosi e accessibili i mercatini rionali, che rappresentano un punto di riferimento per tanti quartieri e una risorsa per l’economia di prossimità. La collaborazione con i privati ci consentirà di reperire spazi più serviti, idonei e sicuri, migliorando la vivibilità urbana e sostenendo al contempo il tessuto commerciale locale”, affermano il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti.

Le aree private proposte dovranno rispettare, anche attraverso interventi successivi rispetto alla manifestazione di disponibilità, requisiti specifici in termini di superficie, accessibilità, dotazioni infrastrutturali e disponibilità alla locazione. I soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura entro le ore 14.00 del novantesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso.

Il testo integrale dell’avviso e la modulistica sono disponibili sul sito www.comune.palermo.it.