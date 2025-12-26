Palermo, il giovane che ha sparato in piazza Nascè resta in carcere

Convalidato l'arresto in flagranza di reato

PALERMO – Resta in carcere Giuseppe Calì, il giovane che ha sparato con un fucile e ferito una donna di 33 anni domenica scorsa in piazza Nascè. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto in flagranza per il possesso dell’arma clandestina e deciso di applicare al ventunenne la misura cautelare più pesante.

Le accuse

È indagato anche per avere portato l’arma clandestina e fatto fuoco in un luogo pubblico, e per omissione di soccorso. Il colpo è partito accidentalmente ed ha raggiunto Valentina Peonio alla schiena.

La ricostruzione del 21enne

Sia il pubblico ministero che il giudice per le indagini preliminari non hanno creduto alla ricostruzione del ventunenne che ha raccontato di aver trovato il fucile da caccia, un vecchio modello dell’Ottocento, dentro un sacco accanto ad un cassonetto della spazzatura.

Si era fermato per fare pipì, lo ha visto e lo ha messo nel bagagliaio. Una volta arrivato in piazza Nascè lo ha tirato fuori per mostrarlo ad una cugina ed è partito il colpo. Il giovane si è avvicinato alla vittima per chiederle scusa. In preda al panico è salito in macchina ed è fuggito. Giunto a casa, nel rione Borgo Nuovo, ha sotterrato il fucile in un terreno del padre.

Calì ha mostrato il luogo in cui si trovava il fucile

Quando sono arrivati i poliziotti della squadra mobile, Calì ha indicato il luogo dove aveva nascosto l’arma. La donna ferita aveva trascorso la serata in un locale in via Quintino Sella. Stava andando a recuperare la macchina con un’amica quando ha visto il fucile. Hanno accelerato il passo, ma non è bastato a scansare la fucilata.