Palermo: il giudice sta male, rinviato processo Open Arms

L'udienza era fissata per domani

PALERMO – Verrà rinviato il processo al senatore Matteo Salvini fissato per domani a Palermo. Il leader della Lega è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver negato lo sbarco a un gruppo di profughi soccorsi in mare dalla nave della Ong spagnola Open Arms nell’agosto del 2019. La prossima udienza dovrebbe svolgersi l’8 aprile. Il rinvio del processo è stato determinato da problemi di salute di uno dei componenti del collegio giudicante.

