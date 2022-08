Palermo, il malore e lo schianto in zona Fiera: morto un uomo

Inutili i soccorsi degli uomini del 118. Sul posto la polizia municipale

PALERMO – Un malore alla guida avrebbe causato lo schianto di un’auto grigia contro un muro in via Martin Luter King, in zona Fiera, a Palermo. A perdere la vita nell’impatto un uomo di cui non si conoscono ancora le generalità.

L’incidente autonomo si sarebbe verificato stamattina nella prosecuzione di via Imperatore Federico, tra via Sadat e Via Rabin. L’uomo alla guida secondo una prima ricostruzione della polizia municipale avrebbe accusato un malore ed avrebbe perso il controllo del mezzo che è finito contro un muro. Inutili i soccorsi degli uomini del 118 che hanno tentato invano di rianimare la vittima.