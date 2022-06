Palermo in B, era tutto pronto per la sfilata in pullman scoperto – FOTO

Il mezzo è rimasto inutilizzato

PALERMO – La promozione in Serie B del Palermo di Silvio Baldini, nella notte dopo la vittoria contro il Padova di domenica 12 giugno, ha visto le strade del centro cittadino riempirsi di tifosi in festa. I sostenitori del club rosanero avevano finalmente liberato la loro gioia dopo aver raggiunto l’obiettivo con il passaggio in serie cadetta.

Sembrava tutto pronto anche per una sfilata in pullman scoperto, con la squadra del tecnico toscano che avrebbe potuto gioire insieme ai palermitani durante un evento per celebrare la promozione che avrebbe coinvolo la città. Magari percorrendo la nota via della Libertà fino a Piazza Ruggero Settimo, di fronte il Teatro Politeama.

Successivamente, però, la Questura ha negato l’autorizzazione alla sfilata che il Palermo calcio aveva organizzato nel pomeriggio del 13 giugno per celebrare proprio la vittoria dei playoff e la promozione in Serie B. Complice la coincidenza con lo spoglio delle schede elettorali per le elezioni amministrative che si erano tenute il giorno precedente (lo stesso della gara Palermo-Padova). Ma il pullman scoperto che avrebbe ospitato la squadra era già pronto, addobbato di rosanero e organizzato per la sfilata tra le strade della città. In alto la foto che ritrae il mezzo poi inutilizzato (pubblicata dalla pagina Facebook “Fusirosanero”).