PALERMO IN B, UNA NOTTE ROSANERO – FOTO E VIDEO

Il trionfo dei ragazzi di Baldini e di un'intera città.

1' DI LETTURA

Il Palermo batte il Padova (qui la nostra diretta) uno a zero, bissando il successo dell’andata ed esplode la festa. Tutti in campo per esultare per il successo della città e dei ragazzi di Silvio Baldini. Una cavalcata che, nell’ultimo scorcio di campionato, è diventata trionfale, dopo qualche difficoltà. Sarà una notte rosanero di gioia, iniziata già sul terreno di gioco del “Renzo Barbera” con alcuni tifosi entrati in campo per festeggiare insieme alla squadra.

Tifosi in campo al “Barbera”

A seguire la premiazione della squadra di Silvio Baldini, con tutta la rosa e lo staff del Palermo premiati dal presidente rosanero Dario Mirri e dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Subito dopo, consegna del trofeo al capitano Francesco De Rose che insieme ai componenti della squadra ha alzato al cielo la coppa che vale la promozione in Serie B. Lo stadio “Barbera” è una discoteca a cielo aperto, con tifosi e calciatori che cantano e ballano insieme per festeggiare il passaggio in serie cadetta.



I festeggiamenti dopo la gara proseguono nella zona del Politeama, con le strade che si sono riempite dei colori rosanero.