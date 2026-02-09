Palermo, in tribunale con dei coltelli in borsa: denunciati due anziani

Sorpresi al tribunale dei minori dove i due accompagnavano in udienza figlio e nipote

PALERMO – Non sono passati inosservati ai controlli di sicurezza, “fuori programma” presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, dove i carabinieri del Reparto Servizi e Magistratura e i militari della stazione Palermo Uditore, hanno denunciato un uomo di 68 anni noto alle forze di polizia e, una donna incensurata di 63 anni, per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Entrambi si sono presentati agli uffici giudiziari di via Principe di Palagonia per accompagnare rispettivamente una nipote e il figlio, citati per un’udienza e, al momento del passaggio sotto i sistemi di controllo, è emersa l’irregolarità. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 8 centimetri, occultato tra i propri effetti mentre la donna, all’interno della borsa aveva nascosto un coltello lungo 7 centimetri. Le armi sono state sequestrate e gli indagati sono stati denunciati.