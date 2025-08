Palermo, inaugurata dopo il restauro la fontana della Ninfa

La cerimonia in piazza Alberigo Gentili con il sindaco Lagalla

PALERMO – Questa mattina – a conclusione dei lavori di restauro – il sindaco Roberto Lagalla ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della fontana della Ninfa di piazza Alberigo Gentili. “Con la restituzione della fontana della Ninfa alla città – ha detto Lagalla -, compiamo un ulteriore passo della riqualificazione di piazza Alberigo Gentili, che nei mesi scorsi è stata dotata anche di un nuovo e più efficiente impianto di illuminazione”.

Per il sindaco Lagalla questa è stata anche occasione per fare il punto sugli investimenti dell’amministrazione comunale per riattivare le diverse fontane storiche della città. “Purtroppo – commenta il primo cittadino -, negli ultimi anni anche le fontane storiche hanno rappresentato l’ennesimo aspetto lasciato all’abbandono. Questa amministrazione ha avviato un percorso e ad oggi, oltre alla fontana della Ninfa, abbiamo riattivato anche la fontana di Boccadifalco, quella del Garraffello di piazza Marina, del Genio di piazza Rivoluzione, dei Draghi di corso Calatafimi, di Villa Bonanno e del Cavalluccio Marino”.

“Mentre sono in via di definizione i lavori di ripristino della fontana di piazza Pretoria che a giorni tornerà in funzione. Siamo partiti da un investimento di 400 mila euro nel 2024 che è stato potenziato di altri 300 mila euro grazie all’avanzo di amministrazione. Soldi – chiude il sindaco – che sono serviti a rimettere in funzione le fontane grazie a meccanismi di ricircolo dell’acqua, anche per trasmettere l’importante messaggio di eliminare gli sprechi perché oggi più che mai l’acqua rappresenta un bene primario. Siamo convinti che anche quello della riattivazione delle fontane sia un segnale di attenzione nei confronti del centro storico e dei quartieri della città perché una fontana dove zampilla l’acqua diventa un biglietto da visita, anche agli occhi di chi arriva per la prima volta in città, certamente più decoroso rispetto a quelle abbandonate”.