Emergenza incendi, Punta Raisi rimasto chiuso fino alle 11

Fiamme attorno alle scalo di Punta Raisi. In mattinata è tornato pienamente operativo

1' DI LETTURA

PALERMO – Riaperto al traffico alle 11 l’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, che nella notte era stato chiuso a causa delle fiamme. L’incendio divampato nella notte attorno all’aeroporto Punta Raisi aveva imposto la chiusura fino alle 11 di stamani. Le fiamme erano partite dalla montagna di Cinisi e il vento di scirocco le aveva spinte fino al perimetro dello scalo.

Ecco i voli cancellati:

V71826 PMO/LYS 6

FR4932 PMO-BVA 6,20

FR8972 PMO-BDS 6,20

FR3947 PMO-FCO 6,40

FR1044 PMO-CUF 7,15

FR4914 PMO-VRN 6,35

V71827 LYS-PMO 10.35

V71519 TLS-PMO 8.10

V71518 PMO-TLS 8.45

Lo scalo per alcune ore era rimasto isolato anche via terra a causa della contemporanea chiusura degli svincoli della A29 Palermo-Mazara del Vallo a Villagrazia di Carini e Cinisi. Ora la circolazione è tornata regolare, mentre restano fermi i collegamenti ferroviari con Palermo.

Il primo aereo autorizzato al decollo è il volo AZ1768 per Milano Linate che doveva partire alle 6:00 e che ha già cominciato le operazioni di imbarco. A causa della chiusura dello scalo sono stati cancellati fino ad ora 24 voli sui 233 che erano programmati per oggi, venti dei quali presi in carico dall’aeroporto di Catania dopo l’incendio del 16 luglio scorso; altri 4 sono stati dirottati sullo scalo di Trapani Birgi. Al momento si stanno monitorando costantemente le condizioni meteo per decidere se autorizzare anche l’atterraggio dei voli in arrivo.

Alle 11.30 lo scalo è tornato pienamente operativo. Dopo i voli in partenza sono stati autorizzati anche i voli in arrivo. Il primo ad atterrare è stato un aereo della compagnia Transavia proveniente da Parigi Orly.