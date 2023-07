Incendi, apocalisse in Sicilia: evacuazioni nel Palermitano

Allarme della Protezione Civile, soprattutto nel Palermitano: i particolari in aggiornamento

PALERMO – Incendi, apocalisse in Sicilia: evacuazioni in corso soprattutto nel Palermitano. Notte di inferno in diversi quartieri. Minacciate abitazioni e anche l’ospedale Cervello. “Decine di Vigili del Fioco e volontari sul posto – fa sapere la Protezione Civile – Si procede con le evacuazione delle abitazioni più a rischio. Occorre intervento aereo che potrà avvenire solo alle prime luci dell’alba”. LEGGI PAURA A MONDELLO

Emergenza in Sicilia

Decine di squadre di volontariato della protezione civile siciliana stanno operando nel Palermitano, nel Messinese, nel Catanese, nell’Agrigentino, nell’Ennese, da diverse ore, al fianco dei vigili del fuoco e della forestale.

In Contrada Failla Partinico/Trappeto un altro incendio minaccia il centro abitato.

Anche ad Altofonte (Pa), Monreale e Bellolampo la situazione è complessa. Squadre di volontariato di altre provincie stanno convergendo sul palermitano su richiesta del Dirigente Territoriale Cimino e su disposizione del DG Cocina.

“Servono rinforzi – dice la Protezione Civile – con modulo antincendio e/o per assistenza alla popolazione”.

Roghi nel Palermitano

Notte di inferno sulla montagna di Capo Gallo, il promontorio che sovrasta Mondello e sulla collina di Bellolampo, dove sta bruciando una delle vasche della discarica comunale con esalazioni venefiche. Diverse abitazioni nella zona di Pizzo Sella e della borgata marinara sono state abbandonate dai residenti perché minacciate dalle fiamme o a causa dell’aria irrespirabile. La protezione Civile invita a non uscire di casa a causa del rischio diossina

Allerta rossa

Allerta rossa in Sicilia per il rischio incendi. Nella mappa diffusa dalla Protezione Civile, ecco le province a rischio

Situazione grave a Messina

Nella parte a monte del paese di Curcuraci (Me) i volontari stanno passando casa per casa per far evacuare le abitazioni ma diversi anziani non vogliono lasciare.

Il direttore generale della protezione Civile Salvatore Cocina chiede l’attivazione di tutto il sistema regionale e ringrazia i volontari “che in queste ore di incendi e forte caldo non si stanno risparmiando neanche un minuto e lavorano con dedizione a servizio della collettività, aiutando i più bisognosi e salvando le vite dei più fragili minacciate dalle fiamme”.