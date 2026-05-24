Palermo, incendiati i mezzi di una impresa edile al Cep – VIDEO

Intervento dei vigili del fuoco, indaga la polizia

PALERMO – Nel quartiere Cep di Palermo, non lontano dal luogo in cui due settimane fa è stato ucciso con diversi colpi d’arma da fuoco il pregiudicato Placido Barrile, un incendio doloso ha danneggiato diversi mezzi di una ditta edile parcheggiati all’interno di un residence, un’auto, un mezzo di una impresa immobiliare e due garage.

Le fiamme hanno provocato danni anche al prospetto delle abitazioni, ai primi piani. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e la polizia che indaga.