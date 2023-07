Intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte in via 24 maggio

1' DI LETTURA

PALERMO – Un incendio la scorsa notte è divampato in un magazzino al piano terra di un palazzo di via 24 Maggio, a Palermo, nel quartiere Brancaccio. Nell’immobile c’erano auto, moto e diversi mobili ammassati.

Tanta paura per i residenti che notte tempo hanno dovuto lasciare le case. Sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per spegnere il rogo. Si stanno accertando le cause dell’incendio.